L' epidemiologa Salmaso | ' I casi sono già in declino | le restrizioni funzionano'

L'Stefaniaha parlato dell'andamento della terza ondata, mostrando ottismo per i lievi miglioramenti. 'Le restrizioni funzionano e si vede. Le regioni che per prime le hanno ...Lo spiega l'Stefania, commentando le analisi dell'Associazione Italiana di Epidemiologia elaborate quotidianamente e pubblicate con il sistema MADE (Monitoraggio e Analisi dei ...Stefania Salmaso sulla terza ondata: "I casi crescono ma non così velocemente e per la prossima settimana siamo fiduciosi di poter avere una situazione stazionaria o in leggero declino” ...(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Le restrizioni funzionano e si vede, perché le regioni che per prime le hanno adottate stanno già registrando una flessione dei contagi". A sottolinearlo è stata l'epidemiolog ...