Le ceneri di Lemmy Kilmister dei Motorhead inserite in proiettili e spedite agli amici secondo le sue volontà (Di martedì 23 marzo 2021) Che fine hanno fatto le ceneri di Lemmy Kilmister? A rivelarlo è un suo caro amico, e proprio il “caro” risponde a una delle ultime volontà del compianto frontman dei Motorhead scomparso nel dicembre 2015 a seguito di un tumore. Il caro amico è Riki Rachtman, ex conduttore dello show Headbanger’s Ball in onda su MTV, che sui social ha postato una preziosa reliquia di Lemmy Kilmister. La voce di Ace Of Spades, infatti, aveva disposto che le sue ceneri venissero inserite in proiettili e spedite agli amici più cari. Rachtman ha aggiunto un messaggio alla band per ringraziare i reduci del regalo così prezioso. Come riporta NME nel 2020 anche l’ex star del tennis Pat ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Che fine hanno fatto ledi? A rivelarlo è un suo caro amico, e proprio il “caro” risponde a una delle ultimedel compianto frontman deiscomparso nel dicembre 2015 a seguito di un tumore. Il caro amico è Riki Rachtman, ex conduttore dello show Headbanger’s Ball in onda su MTV, che sui social ha postato una preziosa reliquia di. La voce di Ace Of Spades, infatti, aveva disposto che le suevenisseroinpiù cari. Rachtman ha aggiunto un messaggio alla band per ringraziare i reduci del regalo così prezioso. Come riporta NME nel 2020 anche l’ex star del tennis Pat ...

