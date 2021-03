L' atto di guerra di Via Rasella e la strage nazi - fascista delle Fosse Ardeatine

(Di martedì 23 marzo 2021) Il 23 marzo del 1944 i partigiani di Roma fecero saltare in aria il carrettino di uno scopino sulla via, proprio mentre passava il battaglione Bozen degli occupanti tedeschi. Sul selciato ...

Oramai la Storia ha accertato la verità incontrovertibile: l'attentato fu un legittimodi, contro un nemico dichiarato che occupava nel terrore il territorio patrio. La notizia della ......le parti in conflitto devono mettere inil prima possibile un completo cessate il fuoco, che deve servire come apripista per un impegno verso la pace e una soluzione politica a questa: è ...Negli ultimi tre anni, in Yemen, tra le vittime civili 1 su 4 era un bambino: 2.341 minori (il 22,85% del totale) che hanno perso la vita tra il 2018 e il 2020 a causa di un conflitto che, il 25 marzo ...L'economia del libano sta perdendo sempre più prezzi per strada. La crisi finanziaria in atto è una delle più pesanti degli ultimi anni.