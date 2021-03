Incendio nel campo profughi | almeno 15 morti e 400 dispersi

Advertising

greenMe_it : Maxi incendio nel campo profughi degli indigeni Rohingya, deportati dal Myanmar. Bambini morti e migliaia di sfolla… - raffo1900 : RT @Paolo__Ferrara: Questa foto è stata scattata nel 2017, sul posto durante l’incendio della pineta e Virginia Raggi mi disse che dovevamo… - FPuggini : RT @Paolo__Ferrara: Questa foto è stata scattata nel 2017, sul posto durante l’incendio della pineta e Virginia Raggi mi disse che dovevamo… - micheladania : RT @greenMe_it: Maxi incendio nel campo profughi degli indigeni Rohingya, deportati dal Myanmar. Bambini morti e migliaia di sfollati https… - BiwiMobu : RT @Paolo__Ferrara: Questa foto è stata scattata nel 2017, sul posto durante l’incendio della pineta e Virginia Raggi mi disse che dovevamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel

"Un uomo da solo non fa la differenza: hanno chiamato Draghi per spegnere l', ma non puoi farlo con chi ha provocato l'". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,corso della registrazione della prima puntata del Maurizio Costanzo show, in onda domani in seconda serata su Canale 5. . 23 marzo ...VICENZA -pomeriggio di lunedìdi cumuli di rifiuti all'interno degli ex Magazzini Generali . Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco con due squadre:giro di pochi minuti hanno spento il ...Un incendio boschivo è divampato in località Crasciana, frazione di Bagni di Lucca. Le fiamme stanno interessando boschi di latifoglie in una zona particolarmente impervia. La superficie bruciata è di ...Una lunga colonna di fumo si è levata alta in cielo nel primo pomeriggio di oggi nel centro di Palestrina. In fiamme alcuni materiali, presumibilmente abbandonati, nel campetto sportivo adiacente il p ...