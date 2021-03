Il 10 aprile team esperti Ema in Russia: controllo test su Sputnik (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un team di esperti dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) arriverà in Russia il 10 aprile per controllare i test del vaccino contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha reso noto il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass. "L'Agenzia europea per i medicinali ci ha comunicato che un team di esperti dell'EMA arriverà il 10 aprile per controllare i test clinici condotti nel nostro paese", ha spiegato in una riunione del governo sulle questioni relative alla vaccinazione. Il vaccino Sputnik V è stato sviluppato dal Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology del Ministero della Salute russo. È un vaccino vettore basato ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Undidell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) arriverà inil 10per controllare idel vaccino contro il coronavirusV. Lo ha reso noto il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass. "L'Agenzia europea per i medicinali ci ha comunicato che undidell'EMA arriverà il 10per controllare iclinici condotti nel nostro paese", ha spiegato in una riunione del governo sulle questioni relative alla vaccinazione. Il vaccinoV è stato sviluppato dal Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology del Ministero della Salute russo. È un vaccino vettore basato ...

