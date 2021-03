Giancarlo Giannini: “Dovevo partire per il Brasile”, incredibile retroscena del suo passato (Di martedì 23 marzo 2021) Il celebre attore Giancarlo Giannini, ha rivelato un curioso episodio del suo passato: doveva, infatti, recarsi in Brasile per un motivo ben preciso, scopriamo quale. Il motivo per cui Giancarlo Giannini doveva recarsi in Brasile (Getty Images)Giancarlo Giannini è uno degli attori italiani più famosi in assoluto. Il suo successo ha ampiamente valicato i confini nazionali, divenendo molto conosciuto ed apprezzato anche all’estero. L’attore, che l’anno prossimo compirà 80 anni, ha avuto una carriera lunga e ricca di collaborazioni con grandi star del cinema. Storica è la sua collaborazione artistica con la famosissima regista italiana Lina Wertmüller, grazie alla quale ha raggiunto anche una candidatura all’Oscar come ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Il celebre attore, ha rivelato un curioso episodio del suo: doveva, infatti, recarsi inper un motivo ben preciso, scopriamo quale. Il motivo per cuidoveva recarsi in(Getty Images)è uno degli attori italiani più famosi in assoluto. Il suo successo ha ampiamente valicato i confini nazionali, divenendo molto conosciuto ed apprezzato anche all’estero. L’attore, che l’anno prossimo compirà 80 anni, ha avuto una carriera lunga e ricca di collaborazioni con grandi star del cinema. Storica è la sua collaborazione artistica con la famosissima regista italiana Lina Wertmüller, grazie alla quale ha raggiunto anche una candidatura all’Oscar come ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - RaiUno : #Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan… - FinarMariasole : RT @Raicomspa: ??La serie evento #Leonardo - con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e con la partecipazione straordinaria di… - FinarMariasole : RT @altrogiornorai1: “È stato un onore lavorare con una leggenda come Giancarlo Giannini” Il protagonista di #Leonardo Aidan Turner a #Oggi… - AntonioSolara : RT @altrogiornorai1: “È stato un onore lavorare con una leggenda come Giancarlo Giannini” Il protagonista di #Leonardo Aidan Turner a #Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Giannini Leonardo: le anticipazioni della prima puntata ... un giovane e talentuoso ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio ( Giancarlo Giannini ) dove incontra per la prima volta la modella ...

Leonardo da Vinci: su Rai1 la vita del genio toscano universale Fanno parte del cast anche attori molto noti come Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. La serie trae ispirazione da fatti storici, realmente accaduti ma allo stesso tempo ...

Giancarlo Giannini, 'Io Verrocchio e Leonardo' ANSA Nuova Europa Leonardo, da stasera la serie su da Vinci: cast, curiosità e anticipazioni Si dichiara innocente e ricorda i tempi in cui era apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, interpretato da Giancarlo Giannini. Comincia così la serie Leonardo in onda da questa sera su ...

Chi era Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo Chi era Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo interpretato da Giancarlo Giannini nella serie tv in onda dal 23 marzo 2021 su Rai 1 ...

... un giovane e talentuoso ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio () dove incontra per la prima volta la modella ...Fanno parte del cast anche attori molto noti come Matilda De Angelis, Freddie Highmore e. La serie trae ispirazione da fatti storici, realmente accaduti ma allo stesso tempo ...Si dichiara innocente e ricorda i tempi in cui era apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, interpretato da Giancarlo Giannini. Comincia così la serie Leonardo in onda da questa sera su ...Chi era Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo interpretato da Giancarlo Giannini nella serie tv in onda dal 23 marzo 2021 su Rai 1 ...