Gazzetta: Gattuso potrebbe sostituire Inzaghi alla Lazio (Di martedì 23 marzo 2021) Si profilano curiosi scambi di panchine all’orizzonte secondo la Gazzetta dello Sport. Se infatti nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Simone Inzaghi come possibile successore di Gattuso per la panchina del Napoli, il quotidiano sportivo oggi inverte i ruoli e parla di Rino di moda a Formello. Non è un mistero infatti che Simone non abbia ancora rinnovato il contratto con la Lazio, ufficialmente per dettagli da limare, ma i ben informati sanno che dietro ci c’è la sensazione che un ciclo sia oramai terminato. Gattuso potrebbe essere l’uomo giusto per ripartire secondo Lotito C’era già stato un contatto prima che Ringhio andasse al Napoli e la stima pare sia reciproca. Con un divorzio oramai ineluttabile sotto il Vesuvio, insomma, la virata laziale va tenuta in debito ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Si profilano curiosi scambi di panchine all’orizzonte secondo ladello Sport. Se infatti nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Simonecome possibile successore diper la panchina del Napoli, il quotidiano sportivo oggi inverte i ruoli e parla di Rino di moda a Formello. Non è un mistero infatti che Simone non abbia ancora rinnovato il contratto con la, ufficialmente per dettagli da limare, ma i ben informati sanno che dietro ci c’è la sensazione che un ciclo sia oramai terminato.essere l’uomo giusto per ripartire secondo Lotito C’era già stato un contatto prima che Ringhio andasse al Napoli e la stima pare sia reciproca. Con un divorzio oramai ineluttabile sotto il Vesuvio, insomma, la virata laziale va tenuta in debito ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Gattuso potrebbe sostituire #Inzaghi alla #Lazio C’era già stato un contatto prima che Ringhio andasse… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Napoli, casting con Juric e Fonseca. Per Gattuso spunta la Lazio' - SiamoPartenopei : Gazzetta - I complimenti di De Laurentiis non cambiano il futuro di Gattuso: sul tecnico c'è la Fiorentina - TolliVincenzo : Aggiornamento allenatore del #Napoli 21/22 Per Tuttosport resta #Gattuso Per Repubblica Gasperini ha rifiutato ed… - CalcioNapoli24 : -