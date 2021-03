Francesco Oppini, il padre Franco fa arrabbiare i fan di Dayane Mello: “Io l’avrei tromb*ta subito” (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Si continua a parlare del Grande Fratello Vip 5 Sono passate tre settimane da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tuttavia, molto ex gieffini continuano a parlare della loro lunga avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Uno di questi è Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti che recentemente ha realizzato una diretta Instagram dove era presente anche il padre Franco e altro persona. Una live dove si è ripercorso l’avventura televisiva del 38enne e di quanto accaduto con Dayane Mello. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sa perfettamente che all’inizio la modella brasiliana ha avuto un approccio con l’imprenditore. La diretta Instagram di Francesco ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Si continua a parlare del Grande Fratello Vip 5 Sono passate tre settimane da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tuttavia, molto ex gieffini continuano a parlare della loro lunga avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Uno di questi è, il figlio di Alba Parietti che recentemente ha realizzato una diretta Instagram dove era presente anche ile altro persona. Una live dove si è ripercorso l’avventura televisiva del 38enne e di quanto accaduto con. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sa perfettamente che all’inizio la modella brasiliana ha avuto un approccio con l’imprenditore. La diretta Instagram di...

