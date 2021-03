Flavio Montrucchio conduce Primo appuntamento in crociera: quando andrà in onda (Di martedì 23 marzo 2021) Il celebre programma di appuntamenti al buio condotto da Flavio Montrucchio cambia format e diventa Primo appuntamento in crociera. Secondo quanto riportato, le riprese sarebbero cominciate lunedì 22 marzo, con la partenza della nave dal porto di Civitavecchia. Il programma andrà in onda come da tradizione su Real Time. Primo appuntamento in crociera: il format Il programma, ispiratosi alla trasmissione inglese First Dates, prevede che due sconosciuti si diano appuntamento in un ristorante al fine di conoscersi a vicenda. Al termine dell’esperienza, le coppie si recano all’interno di un confessionale e comunicano se vorranno approfondire la conoscenza con l’altra persona oppure no. Con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Il celebre programma di appuntamenti al buio condotto dacambia format e diventain. Secondo quanto riportato, le riprese sarebbero cominciate lunedì 22 marzo, con la partenza della nave dal porto di Civitavecchia. Il programmaincome da tradizione su Real Time.in: il format Il programma, ispiratosi alla trasmissione inglese First Dates, prevede che due sconosciuti si dianoin un ristorante al fine di conoscersi a vicenda. Al termine dell’esperienza, le coppie si recano all’interno di un confessionale e comunicano se vorranno approfondire la conoscenza con l’altra persona oppure no. Con ...

