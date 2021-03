Fabrizio Corona in carcere, il garante dei detenuti: "Valutare misure più idonee" (Di martedì 23 marzo 2021) Milano - "L'esperienza che ho maturato mi porta ad affermare che, all'interno degli istituti di pena, le persone a cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico difficilmente riescono a ottenere ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) Milano - "L'esperienza che ho maturato mi porta ad affermare che, all'interno degli istituti di pena, le persone a cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico difficilmente riescono a ottenere ...

Advertising

SkyTG24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza dopo un ricovero in ospedale di dieci giorni - MediasetTgcom24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza, il legale: 'Sta molto male, dov'è finita l'umanità?' #fabriziocorona… - CronacaSocial : ?? Fabrizio Corona è in carcere, trasferito di notte, l’ira dell’avvocato. LEGGI ?? - Barska10 : RT @fanpage: 'In 35 anni di carriera non mi era mai capitato” L'avvocato di Fabrizio Corona non ci sta e denuncia l'episodio su Instagram.… - paoloangeloRF : Fabrizio Corona di nuovo in carcere: trasferito lunedì sera nel penitenziario di Monza- -