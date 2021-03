Elezioni Israele: Likud primo partito, ma Netanyahu non ha la maggioranza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Israele di nuovo senza una maggioranza chiara nelle quarte Elezioni in due anni. Secondo i primi exit poll, il Likud di Benyamin Netanyahu resta il primo partito con 33 seggi, ma non sfonda. Al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021)di nuovo senza unachiara nelle quartein due anni. Secondo i primi exit poll, ildi Benyaminresta ilcon 33 seggi, ma non sfonda. Al ...

