Dubbi dagli Usa sui dati «obsoleti» di AstraZeneca La società | «Numeri aggiornati entro 48 ore»

(Di martedì 23 marzo 2021) Un’indagine sul vaccinocondotta da una commissione indipendente di monitoraggio, formata da funzionari statunitensi che lavorano al fianco del colosso farmaceutico, ha rivelato che le informazioni rilasciate dallaanglo-svedese potrebbero essere «obsolete». L’azienda avrebbe fornito«incompleti» sullo studio del farmaco contro il Coronavirus circa «la sua efficacia». Non sulla sua sicurezza, dunque. La notizia è stata poi diffusa dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), e arriva il giorno dopo cheha rilasciatoprovvisori da studi su larga scala negli Stati Uniti secondo cui il vaccino anti Covid-19 è efficace al 79% nella prevenzione delle malattie sintomatiche. Il Niaid ha affermato che il comitato di monitoraggio «ha espresso ...

... Cile e Perù, è dagli stessi Stati Uniti che arriva la doccia gelata: i numeri presentati da ... lo stesso Anthony Fauci " un'analisi approfondita e specifica non avrebbe finora fatto emergere in ... La notizia di oggi arriva dagli Stati Uniti. AstraZeneca potrebbe aver fornito dati incompleti sul ... ha aggiunto I dubbi espressi dal Niaid arrivano nel momento in cui le autorità sanitarie ... Ieri dagli Stati Uniti erano stati annunciati i buoni risultati del trial sul vaccino AstraZeneca. La sperimentazione aveva confermato un'efficacia del siero del 79%. A distanza di meno di 24 ore, le ...