Disturbi alimentari e solidarietà | al via “Take Care Of Yourself”

Con la pandemia si sono acuiti i problemi di Disturbi alimentari. Sono ormai 3 milioni gli italiani che soffrono di questa patologia che si manifesta in un'età media sempre più bassa e che non colpisce più soltanto ragazze: tanti i casi che riguardano gli uomini, che nella fascia adolescenziale tra i 12 e 17 anni raggiungono il 20% del totale, evidenziando, ora più che mai, quanto non sia più un disturbo di genere. Da qui la nascita di «Take Care Of Yourself», un progetto di accompagnamento in un percorso di rinascita personale, che vede il trattamento di epilazione laser definitiva diventare uno stimolo, un'esortazione ad avere più fiducia, a iniziare a riprendersi cura del proprio corpo, specie in riferimento a patologie come l'anoressia e la bulimia, che hanno come conseguenza anche l'ipertricosi ...

