Covid | Germania chiusa fino al 18 aprile

(Di martedì 23 marzo 2021) Laprolunga il lockdownal 18e chiede ai cittadini di restare a casa: lo ha annunciato, come previsto, la cancelliera Angela Merkel in una conferenza stampa ieri a tarda sera, al termine di un incontro durato ben 11 ore con i presidenti dei 16 lander. Secondo la cancelliera, la situazione è “molto seria. I numeri stanno crescendo esponenzialmente a causa della variante inglese”. E il rischio che questo aumento possa portare a un fallimento della campagna vaccinale è molto alto. Così, i tedeschi si preparano a una Pasqua in casa. Tra il primo e il 5i contatti andranno infatti ridotti all’indispensabile e saranno aperti soltanto i negozi di alimentari. Alle chiese sarà chiesto di celebrare le funzioni online. Sconsigliati i viaggi all’estero: chiunque rientrerà in...

Advertising

Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - Agenzia_Ansa : #Covid, Merkel: #Germania in una nuova pandemia a causa delle varianti - Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - Mariang47614228 : RT @SouadSbai: #CONTE E #SPERANZA RISPONDANO: QUEI #CENTOMILA MORTI #COVID19 GRIDANO GIUSTIZIA Errori. Omissioni. Il #pianopandemico che n… - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: #CENTOMILA MORTI #COVID19 COLPA DI #CONTE E #SPERANZA: LO DICE PURE #DERSPIEGEL Altro che 'modello #Italia' millantat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Sconsigliati i viaggi all'estero: chiunque rientrerà inin aereo, a ogni modo, dovrà essere testato prima del volo. Nei lander con maggiore incidenza di infezioni le restrizioni saranno ...Ed ora può dirsi non certofree ma in evidente e tangibile via di guarigione. Tre mesi di ..., aprile di chiusure. Lockdown duro a Pasqua, di ieri l'annuncio che le chiusure di ...Sarà un anno complesso, ma di recupero, per il mercato pubblicitario televisivo europeo secondo le ultime previsioni di Ampere Analysis. Nell’anno fiscale 2020 i ricavi pubblicitari televisivi in Euro ...L'ufficio europeo di Razer ad Amburgo, in Germania, è già alimentato da energia rinnovabile ... tra i dischi NVMe di Dell Technologies e il coronavirus Cyberpunk 2077, patch 1.2 in dirittura d'arrivo: ...