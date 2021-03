Chi è Mike Maignan, il portiere in corsa per sostituire Donnarumma: il Milan si tutela (Di martedì 23 marzo 2021) Il contratto di Gigio Donnarumma con il Milan è in scadenza tra qualche mese, l’estremo difensore potrebbe lasciare il club rossonero già dalla prossima stagione. Il club rossonero ha deciso di tutelarsi e nel mirino è finito di Mike Maignan. I rossoneri sono protagonisti di una stagione molto importanti, il Milan è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto, mentre in Europa League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro il Manchester United. Donnarumma è stato protagonista di una stagione ottima, ma le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme. L’estremo difensore è finito nel mirino dei migliori club Europei. Chi è Mike Maignan Foto di Yoan Valat / AnsaIl Milan potrebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Il contratto di Gigiocon ilè in scadenza tra qualche mese, l’estremo difensore potrebbe lasciare il club rossonero già dalla prossima stagione. Il club rossonero ha deciso dirsi e nel mirino è finito di. I rossoneri sono protagonisti di una stagione molto importanti, ilè ancora inper la vittoria dello scudetto, mentre in Europa League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro il Manchester United.è stato protagonista di una stagione ottima, ma le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme. L’estremo difensore è finito nel mirino dei migliori club Europei. Chi èFoto di Yoan Valat / AnsaIlpotrebbe ...

Advertising

CalcioWeb : La storia di #MikeMaignan, il portiere finito nel mirino del #Milan - latteaigomiti : @Waffel44 No secondo me Mike ce lo siamo scampati, anche perché manco sanno chi è tra un po’ - alycecappellaio : @Mike24004058 @deumanizzazione Chi sono “loro”, Mike? - angerollseyes : Le nuove generazioni forse non sanno/sapranno chi è stato Mike Bongiorno ?? che tristezza - serendipityvol6 : @opshi_opshi @mike_is_mysun TEN? CHI HA DETTO TEN?! DOVE COME -