Cane cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco e riconsegnato ai proprietari (Di martedì 23 marzo 2021) FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina alle 8,45 in località Lame nei pressi dell'Eremo dell'Acquarello, nel Comune di Albacina per recuperare un Cane caduto in dirupo. L'intervento ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 marzo 2021) FABRIANO - Idelsono intervenuti stamattina alle 8,45 in località Lame nei pressi dell'Eremo dell'Acquarello, nel Comune di Albacina per recuperare uncaduto in. L'intervento ...

Advertising

lanuovariviera : Marche, cane cade in dirupo. Lo salvano i pompieri con un intervento molto complesso - Elmoro16081 : Dall'altra parte della luna Che li guarda e anche se ride A vederla mette quasi paura E la luna in un silenzio Ora… - HariSel95300131 : @GBGuerri Le dirò...che sono i produttori di cellulari che spingono per il ricambio...con gli strattoni del cane ca… - urlucon : Gioie io capisco che Musica Leggerissima sia bella, spensierata e ballabile ma non la si può piazzare ovunque. Stor… - minniesbonbon : Scena iconica: il mio cane che si rotola e puff, cade giù nel fosso ?? -