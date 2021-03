Bertolaso non vuole fare il sindaco di Roma (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale in Lombardia lo sta portando allo stremo delle forze. Per questo motivo, nonostante l’entusiasmo per esser stato tirato in ballo dalla Lega e da Salvini per la candidatura a primo cittadino della capitale, Guido Bertolaso sindaco di Roma rimarrà – per la seconda volta in pochi anni – un miraggio. A confermarlo è lo stesso consulente di Attilio Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia nella sua intervista a il Corriere della Sera. Ora, dunque, nella faretra del centrodestra – se mai si troverà un accordo tra il Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia – resta solamente la freccia che risponde al nome di Andrea Abodi. A meno che non ci sia un outsider ancora non trapelato. Bertolaso sindaco di Roma? Arriva la smentita del diretto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale in Lombardia lo sta portando allo stremo delle forze. Per questo motivo, nonostante l’entusiasmo per esser stato tirato in ballo dalla Lega e da Salvini per la candidatura a primo cittadino della capitale, Guidodirimarrà – per la seconda volta in pochi anni – un miraggio. A confermarlo è lo stesso consulente di Attilio Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia nella sua intervista a il Corriere della Sera. Ora, dunque, nellatra del centrodestra – se mai si troverà un accordo tra il Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia – resta solamente la freccia che risponde al nome di Andrea Abodi. A meno che non ci sia un outsider ancora non trapelato.di? Arriva la smentita del diretto ...

