Belluno | giudice respinge ricorso | è giusto sospendere dal lavoro i no vax

A Belluno il giudice Anna Travia ha respinto il ricorso di 10 operatori sociosanitari ritenuti inidonei dal dottore perché no vax. Respinto il ricorso presentato da due infermieri e otto operatori sociosanitari sospesi dal lavoro in quanto avessero deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. E' accaduto nel Veneto, dove il giudice di Belluno, Anna Travia, ha stabilito che se non c'è stata vaccinazione non ci può essere lo stipendio.

