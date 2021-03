1 minuto in Borsa 23 marzo 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 marzo 2021) (Tele) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Settore utility (+2,43%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto telecomunicazioni (-4,77%). Invariato lo spread, che si posiziona a +97 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,62%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Regno Unito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, pari a 86.600 unità, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 5%. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio. Si attende un avvio positivo per la ...