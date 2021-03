Walter Zenga contro Alessandro Cecchi Paone, lite furibonda: è successo di tutto (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ una lite furibonda quella in diretta tv a Live – Non è la D’Urso tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone. Cos’è successo? E’ scontro totale a Live – Non è la D’Urso tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga con quest’ultimo che, in collegamento da Dubai, ha avuto modo di parlare dei vaccini Leggi su youmovies (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ unaquella in diretta tv a Live – Non è la D’Urso tra. Cos’è? E’ stotale a Live – Non è la D’Urso tracon quest’ultimo che, in collegamento da Dubai, ha avuto modo di parlare dei vaccini

Advertising

Alessan04138070 : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - CiccioniSe : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - EnneLuisa : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - imfree81 : RT @see_lallero: Astrazeneca è sicuro. Parliamone con Walter Zenga. #noneladurso - elivito : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… -