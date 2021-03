Vera Gemma oggi ha 50 anni e un fidanzato di 22: ma sapete com’era da giovane? [FOTO] (Di lunedì 22 marzo 2021) Tra i naufraghi più promettenti nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi rientra sicuramente Vera Gemma. Figlia d’arte, attrice e showgirl romana, ha mostrato fin da subito un carattere forte. Come ha già dato modo di far vedere a Pechino Express, appare lampante che non sia certo una che le manda a dire. Proprio in virtù … L'articolo Vera Gemma oggi ha 50 anni e un fidanzato di 22: ma sapete com’era da giovane? FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 marzo 2021) Tra i naufraghi più promettenti nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi rientra sicuramente. Figlia d’arte, attrice e showgirl romana, ha mostrato fin da subito un carattere forte. Come ha già dato modo di far vedere a Pechino Express, appare lampante che non sia certo una che le manda a dire. Proprio in virtù … L'articoloha 50e undi 22: madaproviene da Velvet Gossip.

Advertising

SilvioG92 : Per me votare Akash non significherebbe perderlo .. anzi a Parasite Island creerebbe più astio con Ubaldo e Fariba… - tiptouis : @onIouisthebrave Siii ahahah è vera Gemma che quasi affoga - StraNotizie : Vera Gemma: ecco com’è nata la storia con Jeda, il fidanzato 22enne - truth_t3ll3r_ : Quando arriva stasera? Necessito degli scontri Vera Gemma - Angela Melillo Elisa Isoardi - Valentina Persia - itsmwengo : L’unico fanta in cui non sto facendo schifo è quello dell’isola perché Vera Gemma è la mia unica certezza -