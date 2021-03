Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i vaccini Italia arranca in settimana non più di duecentomila il giorno in attesa del siero di Johnson & Johnson e di raggiungere l’obiettivo di 500.000 vaccinazione al giorno si Tenta la risalita con l’arrivo di oltre 333000 dosi di moderna i nuovi stock per previsti mentre mercoledì prossimo ne arriveranno altre 279000 D’altro zeneca la capacità di inoculazione nel paese di circa il doppio rispetto alle quantità di siero a disposizione per guardare al futuro con rinnovata fiducia penso che faremo un’estate diversa medici e infermieri italiani candidati al premio Nobel per la pace il ministro della Salute a Domenica invece sono persone che hanno svolto il loro dovere senza risparmi un istante l’ordine dei medici di richiamo questa candidatura e 341 colleghi che non ce l’hanno ...