Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 07:10 Romadailynews radiogiornale 22 Marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio nonostante gli sforzi in atto A causa della mancanza di dosi la soglia di somministrazioni vaccinali in Italia non potrà andare oltre le 200.000 giorno anche in questa settimana ad aprile Lemma a fare ispezione in Russia per lo sputnik ma il commissario breton ribadisce la priorità ai vaccini prodotti in Unione Europea in Germania oggi vertice stato-regioni con la Merkel Che punta il coprifuoco notturno nuovo lockdown fino al 18 aprile nel mondo hanno superato quota 2 milioni 700mila i decessi legati al covid-19 Decreto sostegni dovrebbero arrivare aiuti una partita iva su 2 circa 3 milioni di attività che hanno perso almeno il 30% del fatturato e per 820000 di loro un doppio sostegno oltre al contributo a fondo perduto anche l'esonero dei contributi che arriverà fino a €3000

