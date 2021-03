Staropoli ConDivisa | “Giornata della Memoria dei Caduti dell’Intelligence”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Oggi 22 marzo ricorre ladei, eroi invisibili e silenziosi, ma il loro estremo sacrificio non deve restare, ancora una volta, nell’ombra”. Dichiara in una nota LiaPresidente dell’Associazione “– Sicurezza e Giustizia ” .“Vincenzo Li Causi, Nicola Calipari, Lorenzo D’Auria e Pietro Antonio Colazzo sono per noi esempio di coraggio e di abnegazione, il loro sacrificio non deve essere dimenticato. Agli appartenenti del DIS, dell’AISE, dell’AISI, e di tutto Sistema di informazione per la sicurezzaRepubblica, la nostra ammirazione e gratitudine”. L'articolo proviene da Forze Armate News.