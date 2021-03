Sbrollini (Italia Viva): “Inaccettabile non riaprire le scuole. Agli studenti è stato tolto un anno di emozioni e di vita” (Di lunedì 22 marzo 2021) ''La protesta che ieri ha visto insieme nelle piazze ragazzi, genitori, insegnanti, bimbi e nonni é anche la nostra protesta e deve avere una risposta. Ci sono stati momenti in cui si è pensato di riaprire tutto. Tutto meno che le scuole. Questo è davvero Inaccettabile''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) ''La protesta che ieri ha visto insieme nelle piazze ragazzi, genitori, insegnanti, bimbi e nonni é anche la nostra protesta e deve avere una risposta. Ci sono stati momenti in cui si è pensato ditutto. Tutto meno che le. Questo è davvero''. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sbrollini (Italia Viva): “Inaccettabile non riaprire le scuole. Agli studenti è stato tolto un anno di emozioni e d… - FcInterNewsit : Sbrollini: 'L'Italia non deve perdere l'Europeo. Il Governo trovi il modo di aprire gli stadi' - MariaPiaRagosa : RT @mariamacina: 'Riaprire Dl Sostegno per garantire ai lavoratori dello spettacolo e della cultura indennizzi immediati per favorire la ri… - rosannaclementi : RT @mariamacina: 'Riaprire Dl Sostegno per garantire ai lavoratori dello spettacolo e della cultura indennizzi immediati per favorire la ri… - ermnpnzz : RT @mariamacina: 'Riaprire Dl Sostegno per garantire ai lavoratori dello spettacolo e della cultura indennizzi immediati per favorire la ri… -