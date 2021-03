Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso

Leggi su ck12

(Di martedì 23 marzo 2021)si ècon il suo. La cerimonia si è tenuta in forma riservata domenica 21 marzo a Massa Martana, in provincia di Perugia, ma i festeggiamenti sono rimandati a giugno come ha fatto sapere lei stessa chiosando: “Si spera”. Le nozze si sono svolte nel pieno del rispetto delle norme anti Covid: in effetti, la coppia aveva rimandato il matrimonio per il Coronavirus. Pochi gli invitati, soprattutto la famiglia, che vive in un’altra Regione, e ha dovuto rinunciare a partecipare al matrimonio in quanto non hanno potuto spostarsi per via delle restrizioni regionali. La showgirl, che molto in passato aveva sofferto, ritrova così la pace e la serenità, insieme al suo grande amore, che da tanto stava aspettando. ...