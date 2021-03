San Giovanni a Teduccio: scoperto un parrucchiere in attività. Sanzionati titolare e clienti (Di lunedì 22 marzo 2021) San Giovanni a Teduccio: scoperto un parrucchiere in attività in corso Protopisani. Sanzionati titolare e clienti. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Protopisani per la segnalazione di un salone di parrucchiere aperto. I poliziotti, giunti sul posto, Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021) Sanuninin corso Protopisani.. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Protopisani per la segnalazione di un salone diaperto. I poliziotti, giunti sul posto,

