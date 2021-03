Advertising

sportli26181512 : Sacchi: 'Juve, scelte strane... A Pirlo hanno dato i giocatori giusti?': Sacchi: 'Juve, scelte strane... A Pirlo ha… - FabioOffreda : RT @Gazzetta_it: Il flop della Juve è tutta colpa di #Pirlo? #Sacchi ci spiega che... - genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: Il flop della Juve è tutta colpa di #Pirlo? #Sacchi ci spiega che... - LucaMangogna : @gippu1 Avevo 10 anni, ma ricordo benissimo quel 5-0 in 10 al Como di (rullo di tamburi)...Agroppi! Il Milan di Sac… - Gazzetta_it : Il flop della Juve è tutta colpa di #Pirlo? #Sacchi ci spiega che... -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Juve

La Gazzetta dello Sport

Il tonfo dellafa rumore, suggerisce domande, evidenzia ombre e incongruenze e, inevitabilmente, dà fiato alle polemiche. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: ...Non hanno giocatori più forti die Inter, ci sono state anche delle eventualità e un po' di sfortuna'.- 'Io eci siamo scontrati tanto, e ha ragione che serva l'organizzazione, ma ...Massimiliano Allegri è stato l'ultimo allenatore a portare la Juventus per due volte in finale di Champions in 3 edizioni della Coppa (Berlino 2015, Cardiff 2017). Lo ha fatto senza Cristiano Ronaldo ...Pioli è riuscito a cavare il massimo dai suoi giovani, che dal lockdown in avanti sono cresciuti in maniera improvvisa ...