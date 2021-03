Rifiuti Lazio, Tosini dal Gip: “Con Lozza amicizia, non siamo amanti” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – I rapporti personali con l’imprenditore laziale dei rifiuti, Valter Lozza, la scelta della ex cava di Monte Carnevale come futura discarica di Roma e quella di utilizzare una procedura semplificata per una parte di un progetto che complessivamente riguardava 1.800.000 metri cubi, evitando così inizialmente l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del sito. Nessuno accenno, invece, ad eventuali responsabilità politiche. Si è snodato su questi temi l’interrogatorio di garanzia (durato circa un’ora e mezza), davanti alla Gip Annalisa Marzano, di Flaminia Tosini, direttrice dell’area rifiuti della Regione Lazio (sospesa dal servizio), agli arresti domiciliari da martedì per corruzione, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma che riguarda le vicende della discarica di Monte Carnevale e di quelle di Roccasecca e Civitavecchia, tutte in capo a Valter Lozza. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – I rapporti personali con l’imprenditore laziale dei rifiuti, Valter Lozza, la scelta della ex cava di Monte Carnevale come futura discarica di Roma e quella di utilizzare una procedura semplificata per una parte di un progetto che complessivamente riguardava 1.800.000 metri cubi, evitando così inizialmente l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del sito. Nessuno accenno, invece, ad eventuali responsabilità politiche. Si è snodato su questi temi l’interrogatorio di garanzia (durato circa un’ora e mezza), davanti alla Gip Annalisa Marzano, di Flaminia Tosini, direttrice dell’area rifiuti della Regione Lazio (sospesa dal servizio), agli arresti domiciliari da martedì per corruzione, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma che riguarda le vicende della discarica di Monte Carnevale e di quelle di Roccasecca e Civitavecchia, tutte in capo a Valter Lozza.

