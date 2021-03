Reddito di cittadinanza ai congiunti di pregiudicati: maxiretata (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza prevedono la sospensione del Reddito – con un provvedimento del Giudice – nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare. Questo avviene anche dopo la convalida dell’arresto o del fermo. La legge prevede anche dei meccanismi di rideterminazione degli importi del Reddito di cittadinanza a carico del beneficiario qualora – all’interno del suo nucleo familiare – ci sia una persona sottoposta a misura cautelare. Per questo motivo, il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto a tutti i Comandi e Reparti dell’intera provincia partenopea di effettuare accertamenti economici sul conto delle persone sottoposte a misure pre-cautelari (gli arrestati e i fermati). Il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le disposizioni urgenti in materia didiprevedono la sospensione del– con un provvedimento del Giudice – nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare. Questo avviene anche dopo la convalida dell’arresto o del fermo. La legge prevede anche dei meccanismi di rideterminazione degli importi deldia carico del beneficiario qualora – all’interno del suo nucleo familiare – ci sia una persona sottoposta a misura cautelare. Per questo motivo, il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto a tutti i Comandi e Reparti dell’intera provincia partenopea di effettuare accertamenti economici sul conto delle persone sottoposte a misure pre-cautelari (gli arrestati e i fermati). Il ...

ItaliaViva : Il Jobs Act ha funzionato, il reddito di cittadinanza no: la proroga dei navigator ne è la prova. La povertà non s… - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri dei Comandi Tutela #Lavoro e Provinciale capitolino eseguono verifiche su 182 cittadini sottopos… - NicolaPorro : Buoni alcuni dettagli del #DecretoSostegni, ma su navigator e reddito di cittadinanza dov’è il cambio di passo risp… - patpiergentili : RT @DD_Forum: 'Se tutti avessimo non solo un lavoro che paghi una retribuzione decente, le ragioni per il reddito di cittadinanza cesserebb… - Patrizi38016949 : RT @04Carmen20: Reddito di cittadinanza, scoperti e denunciati 17 furbetti: truffa all'Inps per 300mila euro I traguardi dei 5S https://t… -