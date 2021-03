Qualificazioni Wta 1000 Miami 2021 | Cocciaretto si impone in due set su Liu

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 marzo 2021) Destini diversi per le italiane impegnate al primo turno di qualificazione del Wta. E chi può sorridere con l’entusiasmo di chi ha battuto una giocatrice di casa, è Elisabetta. La ventenne di Ancona ha avuto la meglio sulla coetanea statunitense Claire Liu per 6-4 6-4 in una partita che l’ha vista dominare senza troppi affanni e che le permette di conquistare il pass per il prossimo turno dove affronterà la vincente della sfida tra Babos e Dolehide. Ma sul cemento statunitense si registra anche la sconfitta in tre set di Jasmine Paolini. La toscana classe 1996 è stata superata in tre set col punteggio di 7-6 1-6 4-6 dalla giovane serba Olga Danilovic e deve rinunciare al tabellone principale del prestigioso torneo. SportFace.