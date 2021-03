Qualificazioni Uefa Mondiali 2022, il calendario: programma, date e orari (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. C’è grande attesa per questo appuntamento e le nazionali vogliono farsi trovare pronte per conquistare il pass per la fase finale della rassegna iridata in Qatar. Le 55 selezioni europee sono pronte a contendersi i tre punti nella fase a gironi con l’obiettivo del primo posto e della qualificazione diretta. Con un occhio al ranking Fifa che può garantire un posto da testa di serie per le successive fasi di qualificazione. L’Italia del 2018 ne sa qualcosa. Le date: Prima giornata 24–25 marzo 2021 Seconda giornata 27–28 marzo 2021 Terza giornata 30–31 marzo 2021 Quarta giornata 1º–2 settembre 2021 Quinta giornata 4–5 settembre 2021 Sesta giornata 7–8 settembre 2021 Settima giornata 8–9 ottobre 2021 Ottava giornata 11–12 ottobre 2021 Nona giornata 11–13 novembre ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto per leaidel. C’è grande attesa per questo appuntamento e le nazionali vogliono farsi trovare pronte per conquistare il pass per la fase finale della rassegna iridata in Qatar. Le 55 selezioni europee sono pronte a contendersi i tre punti nella fase a gironi con l’obiettivo del primo posto e della qualificazione diretta. Con un occhio al ranking Fifa che può garantire un posto da testa di serie per le successive fasi di qualificazione. L’Italia del 2018 ne sa qualcosa. Le: Prima giornata 24–25 marzo 2021 Seconda giornata 27–28 marzo 2021 Terza giornata 30–31 marzo 2021 Quarta giornata 1º–2 settembre 2021 Quinta giornata 4–5 settembre 2021 Sesta giornata 7–8 settembre 2021 Settima giornata 8–9 ottobre 2021 Ottava giornata 11–12 ottobre 2021 Nona giornata 11–13 novembre ...

