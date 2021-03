"Non esiste il certificato". Meghan Markle e il matrimonio con Harry: una clamorosa scoperta. Hanno mentito a tutti? (Di lunedì 22 marzo 2021) Stavolta Meghan Markle l'ha sparata così grossa che per il The Sun, noto tabloid britannico, è stato fin troppo facile smascherarla. Nell'ormai celebre intervista che l'ex attrice e il principe Harry Hanno rilasciato a Oprah Winfrey lo scorso 8 marzo sulla Cbs, lei aveva rivelato un vero e proprio retroscena-bomba: aveva infatti raccontato di essersi sposata con il suo amato tre giorni prima del matrimonio ufficiale con una cerimonia molto intima, ma a quanto pare si tratta solo di una storiella inventata per dipingersi lontana dal clamore e dalle telecamere. E invece tale cerimonia intima e segreta non c'è mai stata: il tabloid The Sun ha pubblicato il certificato ufficiale di nozze, che si sono svolte il 19 maggio 2018 nel castello di Windsor. Tre giorni prima c'era stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Stavoltal'ha sparata così grossa che per il The Sun, noto tabloid britannico, è stato fin troppo facile smascherarla. Nell'ormai celebre intervista che l'ex attrice e il principerilasciato a Oprah Winfrey lo scorso 8 marzo sulla Cbs, lei aveva rivelato un vero e proprio retroscena-bomba: aveva infatti raccontato di essersi sposata con il suo amato tre giorni prima delufficiale con una cerimonia molto intima, ma a quanto pare si tratta solo di una storiella inventata per dipingersi lontana dal clamore e dalle telecamere. E invece tale cerimonia intima e segreta non c'è mai stata: il tabloid The Sun ha pubblicato ilufficiale di nozze, che si sono svolte il 19 maggio 2018 nel castello di Windsor. Tre giorni prima c'era stato ...

