NASCAR iRacing, la gara di Atlanta virtuale (Di lunedì 22 marzo 2021) Non rombano solo i motori veri della NASCAR all'Atlanta Motor Speedway ma anche quelli vrituali della iRacing Series. Il campionato di esports della categoria americana ha fatto tappa sull'ovale georgiano da un miglio e mezzo, in concomitanza con la Folds of Honor 500. In questo articolo vedremo come si è svolta la gara parallela, che non ha mancato di dare spettacolo come quella vera. La NASCAR vera riprenderà le ostilità sullo sterrato del Bristol Motor Speedway, mentre la iRacing series va a riposo. L'appuntamento virtuale è infatti riservato alla iRacing Pro Invitational, la corsa digitale riservata ai big. Folds of Honor 500: Larson, beffa di fine gara NASCAR iRacing Series, come va la ...

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR iRacing NASCAR - La redenzione di Larson: dalla sospensione alla vittoria a Las Vegas Le conseguenze sono state davvero pesanti: Chip Ganassi Racing, il suo team, lo ha licenziato; McDonald's e Credit One Bank, due suoi sponsor, lo hanno abbandonato; infine, iRacing e la NASCAR lo ...

Nascar: Larson torna alla vittoria a Las Vegas ... Kyle Larson ha centrato a Las Vegas la sua prima vittoria della stagione in Nascar , e la prima ... Poi, una mezza parola razzista durante una diretta su iRacing l'aveva messo ai margini dello sport. ...

NASCAR iRacing Atlanta, la cronaca della gara virtuale Periodico Daily - Notizie Dalla squalifica alla vittoria: la redenzione di Kyle Larson Da un 2020 da squalificato ad un 2021 vincente per Kyle Larson. La lunga strada per la redenzione di un pilota che ne ha passate tante ...

NASCAR | La redenzione di Larson: dalla sospensione alla vittoria a Las Vegas A quasi un anno di distanza dalla sospensione dalla NASCAR, Kyle Larson torna a vincere nella Cup Series. Il pilota americano trionfa nel quarto appuntamento di Las Vegas, dopo essere rimasto fermo un ...

