Milan, Ibrahimovic: “Mi piace il progetto rossonero, non è ancora il momento di ritirarmi” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa per il suo ritorno in Nazionale, ha avuto modo di parlare anche della sua nuova esperienza al Milan: “Dopo due anni ai Galaxy mi sentivo ancora vivo, il mio agente mi disse che per me era troppo facile giocare negli Stati Uniti. Così gli chiesi chi aveva più bisogno di me e lui mi rispose facendo il nome del Milan. Così ha chiamato i rossoneri ed eccomi qui. Sono ottimista sul campionato, si è creata un’ottima sintonia nel gruppo e una giornata senza i miei compagni del Milan è come una giornata senza i miei figli. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte. Mi piace il progetto che sta facendo ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) L’attaccante del, Zlatan, nel corso della conferenza stampa per il suo ritorno in Nazionale, ha avuto modo di parlare anche della sua nuova esperienza al: “Dopo due anni ai Galaxy mi sentivovivo, il mio agente mi disse che per me era troppo facile giocare negli Stati Uniti. Così gli chiesi chi aveva più bisogno di me e lui mi rispose facendo il nome del. Così ha chiamato i rossoneri ed eccomi qui. Sono ottimista sul campionato, si è creata un’ottima sintonia nel gruppo e una giornata senza i miei compagni delè come una giornata senza i miei figli. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte. Miilche sta facendo ...

AntoVitiello : Vittoria di vitale importanza del #Milan a #Firenze, che in trasferta si conferma inarrestabile. Quindici gol in 15… - DiMarzio : 'Più passano i giorni più mi sento giovane'. Le parole di Zlatan #Ibrahimovic dopo #FiorentinaMilan - SkySport : ?? @PeppeDiSte 'Hai fatto un altro record' ?? @ibra_official: 'Questo record non voglio averlo' ? #SkySerieA… - Bruno_G79 : RT @OptaPaolo: 15/15 - Zlatan #Ibrahimovic è il 1° giocatore del #Milan a segnare 15 gol nelle sue prime 15 gare in una singola stagione di… - andreadag3 : RT @OptaPaolo: 15/15 - Zlatan #Ibrahimovic è il 1° giocatore del #Milan a segnare 15 gol nelle sue prime 15 gare in una singola stagione di… -