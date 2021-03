Milan, assist di Kjaer: non accadeva da 4438 giorni in Serie A (Di lunedì 22 marzo 2021) C’è anche la firma di Simon Kjaer nella vittoria del Milan per 3-2 sul campo della Fiorentina. Un assist per lui, non accadeva da 4438 giorni in Serie A C’è anche la firma di Simon Kjaer nella vittoria del Milan per 3-2 sul campo della Fiorentina dato che è suo l’assist per il momentaneo vantaggio rossonero siglato da Zlatan Ibrahimovic dopo nove minuti di gioco. Per il difensore danese si tratta del secondo assist in carriera in Serie A e arriva a 4438 giorni dall’unico precedente, nel gennaio 2009 contro l’Udinese con la maglia del Palermo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) C’è anche la firma di Simonnella vittoria delper 3-2 sul campo della Fiorentina. Unper lui, nondainA C’è anche la firma di Simonnella vittoria delper 3-2 sul campo della Fiorentina dato che è suo l’per il momentaneo vantaggio rossonero siglato da Zlatan Ibrahimovic dopo nove minuti di gioco. Per il difensore danese si tratta del secondoin carriera inA e arriva adall’unico precedente, nel gennaio 2009 contro l’Udinese con la maglia del Palermo. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - acmilan : ?? 14' GOL MILAN! ???? Giacinti, su assist di Rask, la riapre con un tocco morbido sottomisura ?? #InterMilan 2-1 LI… - c4ndym4n13 : RT @acmilan: Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ?? - ricatti88 : RT @acmilan: Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ?? - SoloMilan68_MT : #RT @acmilan: Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… -