(Di lunedì 22 marzo 2021) Arturobrucia le tappe e abbandona le stampelle. Come da foto postata ieri sui social, il cileno prosegue nel recupero dopo l'vento in artroscopia al ginocchio sinistro, effettuato il 12 ...

Advertising

patopeloteros : RT @Gazzetta_it: .@Inter, #Vidal scalpita. E il nuovo calendario potrebbe dargli una mano - Gazzetta_it : .@Inter, #Vidal scalpita. E il nuovo calendario potrebbe dargli una mano - dell_inter : @FBiasin Senza Vidal? - Cardocan1 : @marifcinter Che l'obiettivo dell'Inter fosse il campionato me lo avevano spiegato i più avveduti già a settembre (… - GiovanniStocco1 : @apierini @marifcinter @AlvaroMassimo @PieroTononi @CrisiInter1 @MTibete Dominio contro chi? Ma vuoi parlare delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vidal

... se i due club si accordassero per il 14 aprile - decisione entro martedì, ma resta più probabile il 7 aprile - , di fattoperderebbe soltanto Bologna -del 3 aprile. Esperienza da ...La Champions e la nostra filosofia?" Sassuolo - Verona, sorridono i neroverdi: cronaca e tabellino Cagliari - Juventus, Pirlo: "Ronaldo deluso, ha sempre dimostrato il suo valore"sotto ...I rossoneri, passati in vantaggio con la rete di Ibrahimovic, sono stati raggiungi da Erick Pulgar, connazionale di Vidal, con una rete meravigliosa. Il guerriero di Antonio Conte ha celebrato il gola ...Inter: Arturo Vidal dopo l’operazione al ginocchio vuole bruciare le tappe per tornare a disposizione di Antonio Conte il prima possibile. Arturo Vidal proprio non ne vuole sapere; il centrocampista c ...