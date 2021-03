Il Guardian | il tennis non è il calcio | la pandemia lo sta uccidendo I giocatori sono sempre più soli e tristi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 marzo 2021) Benoît Paire, per chi frequenta il, è… Benoît Paire. Cioè un giocatore talentuoso ancorché svalvolato. Lo èstato. Ma da quando laha rivoluzionato la vita di tutti, e anche degli sportivi, lo è molto di più. Agli ottavi di finale degli Open di Buenos Aires ha scatenato l’inferno: il numero 31 del mondo era in vantaggio di un set contro il giovane qualificato argentino Francisco Cerundolo quando ha contestato una chiamata del giudice di linea, è partito e non si è fermato più, ha sputato sulla riga, ha urlato qualsiasi cosa contro tutto e tutti e ha poi perso il match apposta. Non è la prima volta, che lo fa. Paire ha 31 anni, e non è nuovo a queste cose. Ma poi ha pubblicato una lunga dichiarazione su Instagram spiegando le sue frustrazioni: “Il circuito ATP è diventato triste, noioso e ridicolo. So che direte ...