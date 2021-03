GP Bahrain | Isola | Test non del tutto rappresentativi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Per la Pirelli una nuova stagione all'insegna dell'evoluzione, prima della rivoluzione nel 2022, con le gomme da 18 pollici. Quest'anno la F1 avrà per l'ultima volta i pneumatici da 13 pollici , con ...

GP2021, gli orari di Sky e Tv8 Condizioni diverse dai test Mario, responsabile Pirelli, ha dato la sua lettura del fine settimana: " Solo quattro mesi dopo aver fatto due gare in ...Mario, responsabile F1 di Pirelli: 'A soli quattro mesi dalle due gare ine a due settimane dai tre giorni di test pre - season, torniamo a Sakhir per il primo appuntamento stagionale. ...Mario Isola- Responsabile Car Racing e F1 “A soli quattro mesi dalle due gare in Bahrain e a due settimane dai tre giorni di test prestagionali, torniamo a Sakhir per il primo appuntamento. Durante i ...Per la prima gara stagionale in Bahrain, che presenta uno degli asfalti più abrasivi dell’anno, sono state nominate le tre mescole centrali della gamma Pirelli C2, C3 e C4 ...