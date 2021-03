GF Vip 5, Dayane Mello contro il sessismo subito nella Casa: “Non so se essere triste” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo essere diventata protagonista del Gf vip 5, Dayane Mello fa parlare di sé per un’intervista post-reality in cui, in particolare, risponde alla battuta sessista che aveva subito nella Casa dall’allora coinquilino vip, Francesco Oppini. Al gioco dei vip, il figlio d’arte aveva parlato della modella argentina come di una donna che avrebbero sicuramente violentato a Verona. Parole forti, a cui la diretta interessata ha ribattuto in occasione di un suo nuovo intervento in tv, dove poi lei non si è risparmiata neanche sull’amica speciale trovata al reality, Rosalinda Cannavò, che lei non ritiene “stimolante”, e l’abbandono subito dalla madre in tenera età. Tutti particolari che, intanto, dividono l’opinione dell’occhio pubblico e di cui vi parliamo qui di seguito. Gf ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopodiventata protagonista del Gf vip 5,fa parlare di sé per un’intervista post-reality in cui, in particolare, risponde alla battuta sessista che avevadall’allora coinquilino vip, Francesco Oppini. Al gioco dei vip, il figlio d’arte aveva parlato della modella argentina come di una donna che avrebbero sicuramente violentato a Verona. Parole forti, a cui la diretta interessata ha ribattuto in occasione di un suo nuovo intervento in tv, dove poi lei non si è risparmiata neanche sull’amica speciale trovata al reality, Rosalinda Cannavò, che lei non ritiene “stimolante”, e l’abbandonodalla madre in tenera età. Tutti particolari che, intanto, dividono l’opinione dell’occhio pubblico e di cui vi parliamo qui di seguito. Gf ...

