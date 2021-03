Firenze. Il progetto Smart China entra nella fase operativa (Di lunedì 22 marzo 2021) Primi contatti tra tour operator cinesi e operatori turistici italiani, mentre la Toscana si racconta sulla televisione di Stato del grande paese orientale e sui social. Il progetto “Smart China” di Toscana Promozione Turistica, agenzia della Regione, entra nel vivo dopo la fase di avvio messa in piedi tra il 2019 e il 2020. L’obiettivo è doppio: far conoscere la Toscana – tutta la Toscana, con le sue tante destinazioni possibili e i moltissimi prodotti turistici – al grande pubblico cinese e rendere facili le prenotazioni. Sono state 480 le strutture ricettive mappate tra il 2019 e il 2020 – alberghi, relais, resort ed agriturismi -, 90 le società di servizi e 118 altri soggetti tra tour operator e chi si occupa, commercialmente o senza scopo di lucro, pubblico e privato, della promozione ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 marzo 2021) Primi contatti tra tour operator cinesi e operatori turistici italiani, mentre la Toscana si racconta sulla televisione di Stato del grande paese orientale e sui social. Il” di Toscana Promozione Turistica, agenzia della Regione,nel vivo dopo ladi avvio messa in piedi tra il 2019 e il 2020. L’obiettivo è doppio: far conoscere la Toscana – tutta la Toscana, con le sue tante destinazioni possibili e i moltissimi prodotti turistici – al grande pubblico cinese e rendere facili le prenotazioni. Sono state 480 le strutture ricettive mappate tra il 2019 e il 2020 – alberghi, relais, resort ed agriturismi -, 90 le società di servizi e 118 altri soggetti tra tour operator e chi si occupa, commercialmente o senza scopo di lucro, pubblico e privato, della promozione ...

centromeme : Oggi Firenze - La Nazione parla di noi e dei nostri psicoterapeuti scelti dal Progetto Soleterre Onlus - Fondo covi… - NiccLucarelli : Onorato di essere fra i curatori del progetto internazionale di #CorradoVeneziano sulla #DivinaCommedia in anteprim… - Gimmy1989 : @violapresses Spero per lui e per Firenze che accetta il progetto della viola - baldini_ilaria : RT @ResFemm: La normalizzazione di prostituzione e del porno arriva anche nelle scuole, come racconta @luisabetti in riferimento alle unive… - Huffle_the_puff : RT @ResFemm: La normalizzazione di prostituzione e del porno arriva anche nelle scuole, come racconta @luisabetti in riferimento alle unive… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze progetto Basta una foto per far sbocciare la solidarietà CORRI LA VITA è un progetto nato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno, che ...che ha il suo momento più significativo in una grande manifestazione che si svolge ogni anno a Firenze, ...

La lingua batte per Dante su Radio3 FIRENZE - Nella Giornata Mondiale della Poesia che coincide con l'inizio della primavera e in attesa ... hanno poi illustrato il progetto intitolato " Giro d'Italia La Divina Commedia nelle lingue e nei ...

"Primo Vere" il progetto per l'arte a Firenze: sei gallerie sostengono giovani artisti FirenzeToday Primo vere Sta per prendere il via un’iniziativa unica nel suo genere, originale, che non ha precedenti a Firenze. Su idea del direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti, sei gallerie d’ ...

Bandi da 200mila euro con il centro di Virgilio Sieni E’ un grosso impegno questo del Centro Nazionale di Produzione della Danza di Virgilio Sieni e della Fondazione CR Firenze che da anni è coinvolto nei progetti del coreografo toscano: 205mila euro per ...

CORRI LA VITA è unnato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno, che ...che ha il suo momento più significativo in una grande manifestazione che si svolge ogni anno a, ...- Nella Giornata Mondiale della Poesia che coincide con l'inizio della primavera e in attesa ... hanno poi illustrato ilintitolato " Giro d'Italia La Divina Commedia nelle lingue e nei ...Sta per prendere il via un’iniziativa unica nel suo genere, originale, che non ha precedenti a Firenze. Su idea del direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti, sei gallerie d’ ...E’ un grosso impegno questo del Centro Nazionale di Produzione della Danza di Virgilio Sieni e della Fondazione CR Firenze che da anni è coinvolto nei progetti del coreografo toscano: 205mila euro per ...