Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti: “Come un cannibale ho morso carne, pelle, sangue ovunque. Il rischio della morte non mi spaventa” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Mi ha fatto arrivare dei pensieri, li ho riassunti…”. È Massimo Giletti a parlare così mentre, la voce rotta e molto pathos, legge quello che Fabrizio Corona gli ha scritto dal reparto di psichiatria del Niguarda di Milano: “Dite a Massimo che sto male, sto molto male, e voglio che Massimo sappia che cosa mi è successo ieri. Ho chiesto di poter andare in bagno a fumare. Mi hanno dato un accendino, sono controllato a vista praticamente da tre uomini della polizia penitenziaria. Mi siedo sul water e mi metto a fumare a torso nudo coi pantaloni tirati su. Vedo sul mio braccio destro la ferita del giorno prima, due punti di sutura, me la sono fatta pugnalandomi con una penna Bic. La guardo, fumo, la riguardo, a quel punto scatta qualcosa nel mio cervello, trovo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Mi ha fatto arrivare dei pensieri, li ho riassunti…”. Èa parlare così mentre, la voce rotta e molto pathos, legge quello chegli ha scritto dal reparto di psichiatria del Niguarda di Milano: “Dite ache sto male, sto molto male, e voglio chesappia che cosa mi è successo ieri. Ho chiesto di poter andare in bagno a fumare. Mi hanno dato un accendino, sono controllato a vista praticamente da tre uominipolizia penitenziaria. Mi siedo sul water e mi metto a fumare a torso nudo coi pantaloni tirati su. Vedo sul mio braccio destro la ferita del giorno prima, due punti di sutura, me la sono fatta pugnalandomi con una penna Bic. La guardo, fumo, la riguardo, a quel punto scatta qualcosa nel mio cervello, trovo dei ...

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - FQMagazineit : Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti: “Come un cannibale ho morso carne, pelle, sangue ovunque. Il rischio dell… - N_DeGirolamo : RT @La7tv: #nonelarena Fabrizio Corona, Nunzia De Girolamo: 'Non possiamo utilizzare la morale, il carcere non è riabilitativo' https://t.c… - N_DeGirolamo : RT @La7tv: #nonelarena Nunzia De Girolamo su Fabrizio Corona: 'Mi auguro che resista e non apra la finestra della disperazione' https://t.c… - DonnaGlamour : La lettera di Fabrizio Corona dall’ospedale: “Sono pronto a morire per i miei diritti” -