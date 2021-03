Fabrizio Corona: Gianluca Grignani si schiera con lui e gli lancia un messaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Il caso di Fabrizio Corona sta mobilitando moltissimi personaggi dello spettacolo e non. L’ex re dei paparazzi preoccupa per le sue condizioni di saluta: sarebbe fortemente dimagrito dopo aver ricevuto la notizia di un nuovo ritorno in carcere. Ora anche il cantante Gianluca Grignani si schiera con lui. Fabrizio Corona: il sostegno di Gianluca Grignani Come sempre capita in questo periodo, il sostegno arriva dai social. “Fabrizio Corona, sicuramente ha commesso molti errori… ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia!“, scrive su Instagram in un post Gianluca ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Il caso dista mobilitando moltissimi personaggi dello spettacolo e non. L’ex re dei paparazzi preoccupa per le sue condizioni di saluta: sarebbe fortemente dimagrito dopo aver ricevuto la notizia di un nuovo ritorno in carcere. Ora anche il cantantesicon lui.: il sostegno diCome sempre capita in questo periodo, il sostegno arriva dai social. “, sicuramente ha commesso molti errori… ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia!“, scrive su Instagram in un post...

