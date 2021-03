Ermal Meta in quarantena dopo il contatto con un positivo al Covid: “Sto bene, ma sto a casa” (Di lunedì 22 marzo 2021) Ermal Meta in quarantena nell’attesa di nuovi risultati. La notizia arriva direttamente dalla voce di Un Milione Di Cose Da Dirti che su Instagram ha comunicato ai fan la sua scelta attraverso le stories e un video di 3 minuti. Ermal Meta in quarantena Ermal Meta ha spiegato che due giorni prima della comunicazione – dunque circa venerdì – è stato in contatto con una persona che la domenica mattina è risultata positiva a un tampone molecolare. L’artista si è dunque sottoposto al tampone a sua volta ed è risultato negativo. “Sto bene”, dichiara Ermal Meta, ma considerando che si può risultare positivi in qualsiasi momento anche dopo il primo tampone, riferisce che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)innell’attesa di nuovi risultati. La notizia arriva direttamente dalla voce di Un Milione Di Cose Da Dirti che su Instagram ha comunicato ai fan la sua scelta attraverso le stories e un video di 3 minuti.inha spiegato che due giorni prima della comunicazione – dunque circa venerdì – è stato incon una persona che la domenica mattina è risultata positiva a un tampone molecolare. L’artista si è dunque sottoposto al tampone a sua volta ed è risultato negativo. “Sto”, dichiara, ma considerando che si può risultare positivi in qualsiasi momento ancheil primo tampone, riferisce che ...

Advertising

rockolpoprock : Classifiche, tutte le novità della settimana del 19 marzo: Ermal Meta in vetta - RaiUno : Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - Paoletta_F : Classifica musica: @MetaErmal e @NaliOfficial sul podio, Colapesce & Dimartino dominano i singoli - benedetta_tirri : RT @benedetta_tirri: Gli invisibili - Ermal Meta???? Questo brano è meraviglioso, grazie Ermal. Spero ti piaccia questa mia versione al p… - stelle_cadenti_ : Dopo le discussioni su 'che casata è Ermal Meta, sicuramente non è grifondoro' ho deciso di andare a fare il quiz p… -