Editoria, Moles: un dovere il sostegno pubblico (Di martedì 23 marzo 2021) «Bisogna garantire alle imprese Editoriali di non soccombere proprio nell’ultima fase dell’epidemia. Nell’ultimo anno quasi tutte le testate hanno registrato perdite anche pesanti per il calo della pubblicità e la flessione nella distribuzione». Il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, di Forza Italia, si è presentato ieri in commissione cultura alla camera. Non ancora a esporre le sue linee programmatiche, ma a parlare di quello che intende proporre nel Recovery plan che però, vista la portata, sarà gran parte dell’impegno per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) «Bisogna garantire alle impreseli di non soccombere proprio nell’ultima fase dell’epidemia. Nell’ultimo anno quasi tutte le testate hanno registrato perdite anche pesanti per il calo della pubblicità e la flessione nella distribuzione». Il sottosegretario all’Giuseppe, di Forza Italia, si è presentato ieri in commissione cultura alla camera. Non ancora a esporre le sue linee programmatiche, ma a parlare di quello che intende proporre nel Recovery plan che però, vista la portata, sarà gran parte dell’impegno per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

