E3 Saxo Bank Classic Harelbeke 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 22 marzo 2021) Questo venerdì è inl’E3di, un vero e proprio antipasto di Giro delle Fiandre. Si tratta, infatti, della gara in linea più simile alla grandea fiamminga sopraccitata. Nel tracciato dell’E3 svolgono un ruolo chiave l’Oude Kwaremont e il Paterberg, le quali sono anche le due erte finali del percorso della Ronde. La differenza, però, sta nel fatto che adi due muri sopraccitati sono posizionati in ordine invertito rispetto al Fiandre. E’ praticamente sicura la presenza di Wout Van Aert, mentre non è ancora chiaro se sarà al via anche Mathieu van der Poel. Tutti gli altri uomini da nord, invece, saranno alla partenza, fatta eccezione per Julian Alaphilippe. Tra gli azzurri più attesi, troviamo Davide Ballerini, ...