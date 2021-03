Dayane Mello e le cinque sfere a Live Non è la d’Urso (Di lunedì 22 marzo 2021) Dayane Mello ieri sera ha affrontato le cinque sfere a Live Non è la d’Urso Dopo essere stata ospite a Verissimo ed essersi dedicata alla figlia, la modella Dayane Mello è tonata in tv e ha affrontato le sfere di Live: tre verdi e e due rosse. Barbara d’Urso ha affrontato il tema del razzismo e Dayane ha precisato che in Italia è sempre stata trattata benissimo: “È strano, l’Italia ha dimostrato di amarmi sempre. Sono stata accolta benissimo, credo che forse le frasi di Balotelli e quelle di Francesco Oppini abbiano portato a queste considerazioni. Mi chiedo anch’io perché in Brasile se ne sia parlato così, lo dico sempre che l’Italia mi ama”. Poi ha commentato le frasi di Francesco ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021)ieri sera ha affrontato leNon è laDopo essere stata ospite a Verissimo ed essersi dedicata alla figlia, la modellaè tonata in tv e ha affrontato ledi: tre verdi e e due rosse. Barbaraha affrontato il tema del razzismo eha precisato che in Italia è sempre stata trattata benissimo: “È strano, l’Italia ha dimostrato di amarmi sempre. Sono stata accolta benissimo, credo che forse le frasi di Balotelli e quelle di Francesco Oppini abbiano portato a queste considerazioni. Mi chiedo anch’io perché in Brasile se ne sia parlato così, lo dico sempre che l’Italia mi ama”. Poi ha commentato le frasi di Francesco ...

