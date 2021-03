Covid, da oggi i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia (Di lunedì 22 marzo 2021) Entrano in vigore le ordinanze del ministro Speranza sulle nuove fasce di rischio. La Sardegna perde la zona bianca e diventa arancione, il Molise invece migliora dal rosso all'arancio. In rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. ecco i colori dei diversi territori e cosa si può fare e non fare Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) Entrano in vigore le ordinanze del ministro Speranza sulle nuove fasce di rischio. La Sardegna perde la zona bianca e diventa arancione, il Molise invece migliora dal rosso all'arancio. In rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.dei diversi territori e cosa si può fare e non fare

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - meb : Oggi all’#AssembleaIV, @matteorenzi lancia la campagna “La #Primavera delle idee”. Un confronto partecipato su temi… - antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - VendettaBenny : RT @NicolaPorro: Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a vaccinar… - alexgt78 : @DIABOLIK_7 Le colpe partono dalla società, dalla scelta di cambiare Allegri senza avere un reale sostituto. Poi è… -