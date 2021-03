Classifica marcatori, chi è al comando della Serie A? (Di lunedì 22 marzo 2021) La Serie A 2020/2021 continua a regalare tanti gol. La Classifica marcatori aggiornata in tempo reale Il titolo per il capocannoniere è una delle cose più affascinanti della Serie A (QUI i gol più belli) e la Classifica marcatori è spesso più di una semplice lista. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono i candidati principali per togliere lo scettro a Immobile. Luis Muriel è il subentrato con la maggiore capacità realizzativa. Ibrahimovic è il più sfortunato, viste le numerose partite saltate. Diversi giocatori condividono la Classifica per numero di gol. La Classifica marcatori della Serie A Classifica marcatori: la top 10 1 JUVENTUS Cristiano ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) LaA 2020/2021 continua a regalare tanti gol. Laaggiornata in tempo reale Il titolo per il capocannoniere è una delle cose più affascinantiA (QUI i gol più belli) e laè spesso più di una semplice lista. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono i candidati principali per togliere lo scettro a Immobile. Luis Muriel è il subentrato con la maggiore capacità realizzativa. Ibrahimovic è il più sfortunato, viste le numerose partite saltate. Diversi giocatori condividono laper numero di gol. La: la top 10 1 JUVENTUS Cristiano ...

Advertising

zazoomblog : Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020-2021 dopo la ventottesima giornata - #Classifica #della… - oscarvalle1984 : RT @ftblsm: Torna così la vittoria dello Scudetto, dopo un'iniziale corsa a tre coi campioni uscenti della Roma e con l’outsider Hellas Ver… - MarciEmme : @pisto_gol G.O.A.T. non c’entra nulla con la classifica marcatori di tutti i tempi. Anche questa volta il titolo di… - Pazzotiodio : Calha risponde a Bono e lo controsorpassa nella classifica marcatori europea. #Milan #FiorentinaMilan #SerieA - CalcioPillole : #Ibrahimovic è il più anziano a raggiungere 15 gol in A - CIP Lo svedese con il gol segnato in #FiorentinaMilan st… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Serie C girone C, 32a: risultati e classifica. Catania ok, il Palermo scivola al 10° posto Ciccone (V) Paganese - Juve Stabia: FINALE 1 - 3 Marcatori: 17 p.t. Marotta (J), 29 p.t. Diop (P), 2 s.t. Caldore (J), 7 s.t. Caldore (J) Monopoli - Palermo: RIPOSA: TURRIS LA CLASSIFICA (aggiornata ...

La nuova classifica ...55 NAPOLI 53 ROMA 50 LAZIO 49 SASSUOLO 39 VERONA 38 SAMPDORIA 35 BOLOGNA 34 UDINESE 33 GENOA 31 FIORENTINA 29 SPEZIA 29 BENEVENTO 29 TORINO 23 CAGLIARI 22 PARMA 19 CROTONE 15 CLASSIFICA MARCATORI ...

ESerieD, il Trastevere vince anche la classifica marcatori eSportsMag Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventottesima giornata Ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. Il ventottesimo turno di Serie A si è aperto venerdì con la vittoria in trasferta del Genoa ...

Milano allunga in classifica. Venezia e Treviso, vittorie di carattere in trasferta Milano batte Cantù senza allenatori in panchina perché fermati dal Covid19 e grazie alla partita rinviata tra Brindisi e Sassari allunga momentaneamente in classifica.

Ciccone (V) Paganese - Juve Stabia: FINALE 1 - 3: 17 p.t. Marotta (J), 29 p.t. Diop (P), 2 s.t. Caldore (J), 7 s.t. Caldore (J) Monopoli - Palermo: RIPOSA: TURRIS LA(aggiornata ......55 NAPOLI 53 ROMA 50 LAZIO 49 SASSUOLO 39 VERONA 38 SAMPDORIA 35 BOLOGNA 34 UDINESE 33 GENOA 31 FIORENTINA 29 SPEZIA 29 BENEVENTO 29 TORINO 23 CAGLIARI 22 PARMA 19 CROTONE 15...Ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. Il ventottesimo turno di Serie A si è aperto venerdì con la vittoria in trasferta del Genoa ...Milano batte Cantù senza allenatori in panchina perché fermati dal Covid19 e grazie alla partita rinviata tra Brindisi e Sassari allunga momentaneamente in classifica.