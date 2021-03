Calhanoglu: “Sono un tifoso del Galatasaray. Mi piacerebbe giocarci un giorno” (Di lunedì 22 marzo 2021) Hakan Calhanoglu, dopo secondo gol stagionale, che ieri ha permesso al Milan di battere la Fiorentina, oggi ha risposto alla chiamata della Turchia in vista delle prossime gare di qualificazione per Qatar2022. Al momento dell’arrivo all’aeroporto di Istanbul, rispondendo alle domande dei cronisti presenti ha dichiarato: “Ho il tatuaggio del leone perché da sempre Sono tifoso del Galatasaray. Se spero di giocare un giorno per il Galatasaray? Perchè no?”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Hakan, dopo secondo gol stagionale, che ieri ha permesso al Milan di battere la Fiorentina, oggi ha risposto alla chiamata della Turchia in vista delle prossime gare di qualificazione per Qatar2022. Al momento dell’arrivo all’aeroporto di Istanbul, rispondendo alle domande dei cronisti presenti ha dichiarato: “Ho il tatuaggio del leone perché da sempredel. Se spero di giocare unper il? Perchè no?”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

